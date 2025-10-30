Casa Riformista presenta la lista per la Campania | Izzo e Pacelli per Benevento

Tempo di lettura: 2 minuti Si è tenuta a Napoli, oggi mercoledì 30 ottobre, la presentazione ufficiale della listaCasa Riformista” per le elezioni regionali in Campania, alla presenza di rappresentanti istituzionali, dirigenti del movimento e numerosi sostenitori. All’incontro ha partecipato il candidato Presidente Roberto Fico, a testimonianza del dialogo e del confronto aperto tra le diverse anime del campo progressista e riformista. Tra i protagonisti della lista figurano i candidati della circoscrizione di Benevento, Bepy Izzo e Lorena Pacelli, espressione di un territorio che chiede più attenzione e politiche di sviluppo concrete. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

