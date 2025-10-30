Casa Riformista presenta la lista per la Campania | Izzo e Pacelli per Benevento
Tempo di lettura: 2 minuti Si è tenuta a Napoli, oggi mercoledì 30 ottobre, la presentazione ufficiale della lista “Casa Riformista” per le elezioni regionali in Campania, alla presenza di rappresentanti istituzionali, dirigenti del movimento e numerosi sostenitori. All’incontro ha partecipato il candidato Presidente Roberto Fico, a testimonianza del dialogo e del confronto aperto tra le diverse anime del campo progressista e riformista. Tra i protagonisti della lista figurano i candidati della circoscrizione di Benevento, Bepy Izzo e Lorena Pacelli, espressione di un territorio che chiede più attenzione e politiche di sviluppo concrete. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche questi approfondimenti
Elezioni Regionali: presentata la lista Casa Riformista - facebook.com Vai su Facebook
Affondo dei centristi contro Casa riformista: “Non saranno loro a guidarci verso il 2027” https://lastampa.it/torino/2025/10/20/news/casa_riformista_centro_politica-15359746/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
CASA RIFORMISTA - Bicchielli (Fi): lista presentata fuori tempo massimo. Il capolista Smarrazzo smonta: depositata alle 9 e 10. Due uscenti ai nastri TUTTI I CANDIDATI - Non si tratta di cavilli, ma di principi che garantiscono la correttezza e la trasparenza del processo democ ... casertafocus.net scrive
Casa Riformista, i candidati e le liste alle elezioni regionali in Campania: tutti i nomi - Tutti i candidati del partito Casa Riformista alle elezioni Regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025. Secondo ilmattino.it
Campania, Regionali. Cesaro (IV): “Casa Riformista sarà lista rivelazione in Campania” - "Con Casa Riformista lanciamo la sfida più ambiziosa e appassionante di queste elezioni regionali: non una lista di testimonianza, ma una ... sciscianonotizie.it scrive