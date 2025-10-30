Casa occupata sgomberata a San Berillo denunciati sette stranieri

La polizia ha denunciato sette stranieri, due donne e cinque uomini, per aver occupato abusivamente un immobile di proprietà del Comune in via Rocchetti, nel quartiere San Berillo. Gli stranieri sono stati identificati dai poliziotti durante un intervento di sgombero dell’edificio da parte del. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

