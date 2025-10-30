Casa | Gualtieri serve piano UE per l’abitare a Roma mancano 70mila abitazioni
Roma, 30 ottobre 2025 – «Serve un grande piano europeo per l’abitare». Lo ha affermato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo a un convegno sul tema dell’emergenza abitativa. Secondo il primo cittadino, nella Capitale mancano circa 70 mila abitazioni a prezzi accessibili, un gap che pesa soprattutto sulle famiglie giovani e sui redditi medio?bassi. Gualtieri ha rilanciato la proposta di utilizzare fondi strutturali europei e risorse statali per avviare un vasto programma di edilizia sociale e di rigenerazione urbana. «Non si tratta solo di costruire nuove case – ha spiegato – ma di recuperare patrimoni dismessi e riqualificare i quartieri periferici, offrendo servizi e trasporti efficienti». 🔗 Leggi su Romadailynews.it
