Casa di riposo legionella nell’acqua

"I risultati delle analisi hanno evidenziato che la presenza del batterio della legionella all’interno dell’impianto idrico non risulta ancora completamente rientrata nei parametri di conformità previsti dalle linee guida vigenti, anche se ridotta notevolmente. Il Comune, tramite la ditta specializzata, ha già predisposto l’esecuzione di nuovi trattamenti necessari, che verranno attuati immediatamente. A seguire, saranno programmati ulteriori prelievi di controllo per attestare il pieno ripristino dei valori richiesti dalla normativa". Questo l’aggiornamento, diffuso in una circolare, dalla casa di riposo di Tolentino a utenti, familiari e personale dipendente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Casa di riposo, legionella nell’acqua

Altre letture consigliate

5 posti di OSS presso la casa di Riposo Francesco Fenzi Vai su Facebook

Casa di riposo, legionella nell’acqua - I risultati delle analisi hanno evidenziato la presenza del batterio. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Legionella a Rimini, morta un’anziana: disinfestazione in una casa di riposo - Rimini, 7 agosto 2024 – Un’anziana che era ospite nela casa di riposo La Marina di Bellaria, è morta per le complicazioni causate dalla legionella. Da ilrestodelcarlino.it

Come sta Nadia Mayer di Casa a prima vista dopo il ricovero: “Mi hanno diagnosticato una polmonite da Legionella” - Nadia Mayer, agente immobiliare di Casa a prima vista, è stata ricoverata per via di una polmonite. fanpage.it scrive