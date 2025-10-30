Carys Douglas e Catherine Zeta-Jones tale madre tale figlia | lo stesso abito 20 anni dopo
Tale madre, tale figlia si dice, e in alcuni casi è più vero che in altri. La giovane Carys Douglas, a 22 anni appena compiuti, sembra la riproduzione fedele di mamma Catherine Zeta-Jones. Bellissima e affascinante come lei, con gli stessi capelli scuri e il sorriso smagliante. E ad aumentare ancor di più la somiglianza ci pensano le scelte di stile di Carys che, spesso e volentieri, fa shopping nell’armadio della madre. La figlia ruba l’abito a Catherine Zeta-Jones. Catherine Zeta-Jones era impegnata col lavoro e così, all’Icons of Culture Gala di New York, Michael Douglas ha scelto di farsi accompagnare dalla figlia Carys. 🔗 Leggi su Dilei.it
