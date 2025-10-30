Carta dedicata a te | pubblicata la lista di beneficiari a Salerno idonee solo 1.243 persone su 7.797

E' stata pubblicata anche per Salerno la lista dei beneficiari della Carta Dedicata a Te, lo strumento che il Governo (Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste) ha individuato per supportare chi è economicamente svantaggiato. A Salerno, dei 7.797 possibili. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

