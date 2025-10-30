Carta Dedicata a te pubblicata la lista dei beneficiari saccensi | si potrà ritirare a partire dal 6 novembre

A partire da oggi, l’Inps ha messo a disposizione anche del comune di Sciacca la lista definitiva dei beneficiari della carta "Dedicata a te". L’elenco, rende noto l’assessore alle Politiche sociali Agnese Sinagra, è stato già pubblicato sul sito del comune. Si tratta di una misura di sostegno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

