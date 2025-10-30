Carta Dedicata a te pronte le liste definitive dei beneficiari | 500 euro in arrivo
In arrivo le liste dei beneficiari della Carta Dedicata a te. L’Inps è pronta a informare i Comuni su quali sono percettori definitivi per il 2025 della social card da 500 euro destinata alle famiglie a basso reddito, per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Lo ha annunciato lo stesso Ente previdenziale, comunicando con un messaggio che da giovedì 30 ottobre le amministrazioni locali troveranno gli elenchi con i codici identificativi nella sezione specifica del portale. Carta Dedicata a te in arrivo. Le liste dei beneficiari indicate dall’Inps sono state confermate entro il 9 ottobre e negli ultimi giorni hanno avviato le operazioni di assegnazione ai percettori della Carta dedicata a te. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
