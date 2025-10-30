Carta Dedicata a Te 2025 attivata la piattaforma per la verifica dei beneficiari
Attivata la piattaforma comunale che consente ai cittadini di verificare la propria inclusione tra i beneficiari della Carta Solidale “Dedicata a Te” 2025. Una misura predisposta e gestita dall'Inps avvenuta a seguito della trasmissione dei codici abbinati alle carte tramite l’applicativo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
