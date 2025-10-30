Carta Dedicata a te 2025 attiva da oggi come sapere se l'hai ottenuta e quando arrivano i soldi

Oggi, 30 ottobre 2025, diventa operativa la carta Dedicata a te da 500 euro per fare la spesa. I Comuni, infatti, da oggi pubblicheranno le liste dei beneficiari sui propri siti. Per chi ha già avuto la misura in passato, la ricarica sarà automatica: le procedure sono già avviate. Ecco i requisiti e come si possono usare i soldi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

