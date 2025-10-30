Carrarese vs Frosinone undicesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

G ara valida per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I toscani devono vincere permantersi in zona playoff, ncrisi, mentre i ciociari vogliono consolidarsi in nei piani alti. Carrarese vs Frosinone si giocherà sabato 1 novembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Dei Marmi. CARRARESE VS FROSINONE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani stanno vivendo un buon momento, come dimostra il sesto posto in classifica con 14 punti, frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta. La squadra di Calabro ha sempre come obiettivo la salvezza, ma l’impressione è che possa puntare ai playoff in virtù del calcio sempre propositivo mostrato fino ad oggi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Carrarese vs Frosinone, undicesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Argomenti simili trattati di recente

Frosinone Calcio comunica i prezzi dei tagliandi e le modalità di vendita della gara Carrarese – Frosinone, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie BKT, in programma sabato 01/11/2025 alle ore 15:00. - facebook.com Vai su Facebook

HALF TIME Frosinone Monza 0?-1? (38'K. Baldé) Mantova Südtirol 0?-1? (40'E. Pecorino) Pescara Carrarese 0?-1? (2'F. Abiuso) Reggiana Bari 1?-1? (41'G. Moncini, 45'+2' E. Tavsan) #SerieBKT #LaBChannel - X Vai su X

Cesena-Carrarese, bianconeri a caccia della prima vittoria in casa - Dopo 9 giornate di campionato ci sono solo due squadre che hanno segnato più gol del Cesena: la capolista Modena e la Carrarese con 16 reti a testa. Segnala corriereromagna.it

DIRETTA/ Carrarese Avellino (risultato finale 3-4): Besaggio cala il poker! (oggi 21 settembre 2025) - La diretta Carrarese Avellino non sarà fornita dalla tv, potrete comunque seguirla in diretta streaming video – in abbonamento – sia su DAZN che sul portale LaBChannel. ilsussidiario.net scrive