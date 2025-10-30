Carrarese Prestazione segnata dagli episodi | Bene il primo tempo benissimo il secondo
Episodi e prestazione. A fine partita il tecnico Antonio Calabro ha fatto un distinguo tra le due cose non nascondendo quanto il rigore decretato a favore del Cesena, che ha spezzato l’equilibrio in campo e nel risultato, sia stato decisivo nell’indirizzare la partita. "In un campionato come il nostro dove gli equilibri sono talmente sottili – ha esternato il mister salentino nel post partita – certe situazioni determinano l’andamento di una gara. Gli episodi hanno determinato il risultato. Non c’è chiarezza sul contatto da cui scaturisce il rigore mentre c’è molta chiarezza sulla spinta precedente che non è stata ravvisata e dalla quale poi è scaturito l’angolo che ha portato all’azione incriminata". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
