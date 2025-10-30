Carrarese-Frosinone sabato 01 novembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici
Il Frosinone cerca l’assalto alle prime posizioni della classifica in Serie B e per riuscirci ha bisogno di un altro successo sul campo della Carrarese. La sfida dello Stadio dei Marmi è valida l’undicesima giornata del campionato cadetto e i laziali puntano a dare continuità dopo il successo per 4-0 sull’Entella di qualche giorno fa. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Frosinone Calcio comunica i prezzi dei tagliandi e le modalità di vendita della gara Carrarese – Frosinone, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie BKT, in programma sabato 01/11/2025 alle ore 15:00 ... - facebook.com Vai su Facebook
HALF TIME Frosinone Monza 0?-1? (38'K. Baldé) Mantova Südtirol 0?-1? (40'E. Pecorino) Pescara Carrarese 0?-1? (2'F. Abiuso) Reggiana Bari 1?-1? (41'G. Moncini, 45'+2' E. Tavsan) #SerieBKT #LaBChannel - X Vai su X
Il Bari cade: tris Reggiana. Un super gol di Hasa non basta alla Carrarese: pari a Pescara - Ottava giornata di campionato, il Monza vince a Frosinone: decide Keita Baldé. corrieredellosport.it scrive