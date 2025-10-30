Carrarese-Frosinone sabato 01 novembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Il Frosinone cerca l’assalto alle prime posizioni della classifica in Serie B e per riuscirci ha bisogno di un altro successo sul campo della Carrarese. La sfida dello Stadio dei Marmi è valida l’undicesima giornata del campionato cadetto e i laziali puntano a dare continuità dopo il successo per 4-0 sull’Entella di qualche giorno fa. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Carrarese-Frosinone (sabato 01 novembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Frosinone Calcio comunica i prezzi dei tagliandi e le modalità di vendita della gara Carrarese – Frosinone, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie BKT, in programma sabato 01/11/2025 alle ore 15:00. - facebook.com Vai su Facebook

Carrarese, Calabro: “Contro il Frosinone consapevoli di giocare una partita che presenta un alto coefficiente di difficoltà” - Di seguito la conferenza stampa di Mister Antonio Calabro alla vigilia della sfida tra Carrarese e Frosinone, partita valida per la undicesima giornata. Secondo msn.com

Pronostico Carrarese-Frosinone: probabili formazioni, quote, guida tv e scommesse 11° giornata di Serie B - La Carrarese è in un buon momento, come dimostra il sesto posto in classifica con 14 punti, frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta. Come scrive betitaliaweb.it

