Caro Fiano il suo Pd non merita solidarietà

Laverita.info | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I dem hanno favorito la diffusione dell’intolleranza islamica e hanno tacitato, con l’accusa di fascismo, chiunque vi si opponeva. E poi non ha senso che lei si giustifichi, spiegando che è contro Netanyahu: se fosse stato a favore, meritava di essere silenziato?. 🔗 Leggi su Laverita.info

caro fiano il suo pd non merita solidariet224

© Laverita.info - Caro Fiano, il suo Pd non merita solidarietà

Leggi anche questi approfondimenti

caro fiano suo pdFiano torna all'università con Bernini (senza Schlein). E l'antisemitismo spacca il Pd - Come se si giocasse il tutto per tutto, una sorta di secondo tempo per ribaltare la partita. Lo riporta iltempo.it

caro fiano suo pdMo: Peluffo (Pd), 'solidarietà a Fiano, grave ogni tentativo di censura' - È inaccettabile che in un Paese come l’Italia, a ottant’anni dalla Liberazione, gli sia stato impedito di parlare. Segnala lanuovasardegna.it

Mo: Boldrini (Pd), 'solidarietà a Fiano, confronto mantenga toni civili' - "Solidarietà a Emanuele Fiano a cui è stato impedito di parlare all'università Ca' Foscari di Venezia. Lo riporta lanuovasardegna.it

Cerca Video su questo argomento: Caro Fiano Suo Pd