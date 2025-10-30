I dem hanno favorito la diffusione dell’intolleranza islamica e hanno tacitato, con l’accusa di fascismo, chiunque vi si opponeva. E poi non ha senso che lei si giustifichi, spiegando che è contro Netanyahu: se fosse stato a favore, meritava di essere silenziato?. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Caro Fiano, il suo Pd non merita solidarietà