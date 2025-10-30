Carmine Rocco Grassi sarà il nuovo Questore di Parma
Cambio al vertice per la Questura di Parma. Dal 1° dicembre Parma avrà un nuovo questore. Sarà Carmine Rocco Grassi, dal 2023 ricopre il ruolo di Questore di Cuneo. Subentra a Maurizio Di Domenico. Carmine Rocco Grassi, laureato in Giurisprudenza presso l’università di Bari, dopo la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
La Vergine del Carmine continui a guidare il suo cammino sacerdotale. Auguri don Rocco! - facebook.com Vai su Facebook
Cuneo, Carmine Grassi è il nuovo Questore - Classe 1964, foggiano di origine, il funzionario nominato dal Ministero dell'Interno si è laureato in Giurisprudenza ... Segnala rainews.it