Carmine Rocco Grassi sarà il nuovo Questore di Parma

Parmatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambio al vertice per la Questura di Parma. Dal 1° dicembre Parma avrà un nuovo questore. Sarà Carmine Rocco Grassi, dal 2023 ricopre il ruolo di Questore di Cuneo. Subentra a Maurizio Di Domenico. Carmine Rocco Grassi, laureato in Giurisprudenza presso l’università di Bari, dopo la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cuneo, Carmine Grassi è il nuovo Questore - Classe 1964, foggiano di origine, il funzionario nominato dal Ministero dell'Interno si è laureato in Giurisprudenza ... Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Carmine Rocco Grassi Sar224