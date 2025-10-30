Carmine Recano | Anch'io ero un ragazzo del Rione Sanità Invecchiando sono diventato il buono delle serie tv

Intervista a Carmine Recano, il Don Giuseppe della fiction di Rai1 Noi del Rione Sanità. L'attore napoletano racconta di aver vissuto in prima persona la rivoluzione di Don Antonio Loffredo: "Lo conosco da vent'anni". Finite le riprese della sesta stagione di Mare Fuori, negli anni ha ormai cambiato pelle, diventando il nuovo volto da "buono" delle serie tv. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Catacombe di Napoli. . Dal Rione Sanità a Domenica In! Noi giovani delle cooperative La Paranza, La Sorte, MUDD e padre Antonio Loffredo, abbiamo avuto l'occasione di essere ospiti a Domenica In, insieme a Carmine Recano, per portare in TV un pez - facebook.com Vai su Facebook

A "Domenica In" ospiti Diego Abatantuono, Virginia Raffaele, Carmine Recano e Don Antonio Loffredo - X Vai su X

Carmine Recano: “Anch’io ero un ragazzo del Rione Sanità. Invecchiando sono diventato il buono delle serie tv” - L’attore napoletano racconta di aver vissuto in prima persona la rivoluzione di Don Antonio Loffredo: “Lo conos ... Scrive fanpage.it

Chi è Carmine Recano, l'attore che interpreta il parrocco in "Noi del Rione sanità" - La serie partita ieri sera su Rai 1 è ispirata alla figura di don Antonio Loffredo, il sacerdote che ha saputo cambiare il volto di un quartiere di Napoli dove per i ragazzi non c'era speranza al di l ... Lo riporta famigliacristiana.it

Carmine Recano, Mare Fuori, le nozze, i due figli, l'amicizia con Gigi D'Alessio: «Il primo ruolo? Ottenuto per caso, accompagnavo un amico ai provini» - Da "Mare Fuori" a "Noi del Rione Sanità", Carmine Recano sveste i panni del commissario Massimo Esposito per vestire quelli di don Giuseppe, il sacerdote che ... Scrive leggo.it