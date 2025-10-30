Carlo toglie titolo Principe ad Andrea

Servizitelevideo.rai.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

22.10 Re Carlo III ha ordinato di avviare il processo "formale" per rimuovere i titoli reali di Andrea, incluso quello di Principe, dopo la rinuncia annunciata in precedenza a quello di Duca di York. Il meccanismo, con cui titoli ed onorificenze saranno rimossi, passerà attraverso il Vicepremier David Lammy, in qualità di Lord Cancelliere. Dopodiché l'ex principe sarà noto solamente come Andrew Mountbatten Windsor.Il comunicato di Buckingham Palace informa che Andrea lascerà la residenza Royal Lodge, che condivide con ex moglie Ferguson. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

carlo toglie titolo principeCarlo toglie il titolo di principe al fratello Andrea per i legami con Epstein - Il sovrano ha ordinato di avviare il processo "formale" per rimuovere i titoli reali di Andrea, incluso quello di principe, dopo la rinuncia annunciata in precedenza a quello di duca di York. Segnala ticinonews.ch

carlo toglie titolo principeRe Carlo priva il principe Andrea di ogni titolo e lo sfratta dal Castello: “I pensieri alle vittime di abusi” - Andrea non sarà più principe, il clamoroso annuncio di Buckingham Palace è arrivato questa sera con un comunicato ufficiale che mette fine a settimane ... Secondo fanpage.it

carlo toglie titolo principeAndrea non sarà più principe. Re Carlo gli toglie il titolo e lo sfratta dal Royal Lodge - Re Carlo III ha avviato "una procedura formale" per privare suo fratello, il principe Andrea, dei suoi "titoli e onorificenze" a causa dello scandalo Epstein. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Carlo Toglie Titolo Principe