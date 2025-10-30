Carlo toglie titolo Principe ad Andrea

22.10 Re Carlo III ha ordinato di avviare il processo "formale" per rimuovere i titoli reali di Andrea, incluso quello di Principe, dopo la rinuncia annunciata in precedenza a quello di Duca di York. Il meccanismo, con cui titoli ed onorificenze saranno rimossi, passerà attraverso il Vicepremier David Lammy, in qualità di Lord Cancelliere. Dopodiché l'ex principe sarà noto solamente come Andrew Mountbatten Windsor.Il comunicato di Buckingham Palace informa che Andrea lascerà la residenza Royal Lodge, che condivide con ex moglie Ferguson. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

