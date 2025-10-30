carlo riccini nuovo direttore generale di farmindustria

Farmindustria ha annunciato la nomina di Carlo Riccini come nuovo direttore generale al posto di Enrica Giorgetti, che lascia per pensionamento la guida dell’organizzazione dopo due decenni di servizio. Riccini assumerà formalmente l’incarico a partire dal primo dicembre. La nomina, che rappresenta una scelta di continuità, è stata decisa dalla Giunta dell’associazione delle imprese farmaceutiche operanti in Italia. Chi è Riccini, nuovo direttore generale di Farmindustria. Romano classe 1974, Riccini dopo un’esperienza iniziale come ufficiale dell’Esercito è entrato nel Sistema Confindustria 25 anni fa, di cui la maggior parte trascorsi proprio in Farmindustria. 🔗 Leggi su Lettera43.it

