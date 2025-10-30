Carlo e Camilla tra fiori e devozione al tempio indù di West London

Re Carlo e la Regina Camilla hanno visitato il tempio indù BAPS Shri Swaminarayan Mandir di Londra, noto come Neasden Temple, per celebrare il 30esimo anniversario della sua fondazione. Accolti da sacerdoti in abiti arancioni, i sovrani sono stati onorati con ghirlande di fiori e hanno augurato ai fedeli un buon Diwali, la festa della luce appena trascorsa.

