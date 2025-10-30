Carlo Calenda l’uomo del centro che sbanda sempre a destra | Meloni meglio di Schlein Vorrei Crosetto Tajani e Giorgetti
Carlo Calenda sarà anche l’uomo del centro, eppure tende vistosamente a destra. Intervistato da Francesca Biagiotti su Rainews 24, l’inclinazione verso i conservatori emerge, nitidamente, nel frangente del gioco della torre. Giù dal precipizio finiscono sempre gli esponenti di sinistra, a destra tutti salvi. Per gioco, s’intende. “Tra Schlein e Meloni?” chiede la giornalista. “Schlein – sentenzia l’ex ministro -, mi sta più simpatica la Meloni”. Per carità, mica condivide l’orientamento di Fratelli d’Italia. “Non sono più vicino alle posizioni di Meloni ma mi sta più simpatica, facciamo un gioco ovviamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
