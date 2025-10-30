Caressa bacchetta la Juve | La società deve ancora crescere sotto questi punti di vista In questi giorni c’è stato un segnale inequivocabile

Caressa critica la gestione Juve: per il giornalista, le fughe di notizie sull’esonero di Tudor sono un segnale di inesperienza. Una crisi che non è solo di campo, ma anche di struttura. L’esonero di  Igor Tudor  e l’imminente arrivo di  Luciano Spalletti  sono solo la punta dell’iceberg di una  Juventus  che, secondo il giornalista  Fabio Caressa, deve ancora crescere molto, soprattutto a livello dirigenziale. Intervenuto negli studi di  Sky Calcio Club, l’opinionista ha analizzato il momento bianconero, sottolineando un dettaglio che, a suo dire, la dice lunga sulla nuova era del club. Caressa: una società che deve ancora crescere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Caressa “bacchetta” la Juve: «La società deve ancora crescere sotto questi punti di vista. In questi giorni c’è stato un segnale inequivocabile»

