Caressa critica la gestione Juve: per il giornalista, le fughe di notizie sull'esonero di Tudor sono un segnale di inesperienza. Una crisi che non è solo di campo, ma anche di struttura. L'esonero di Igor Tudor e l'imminente arrivo di Luciano Spalletti sono solo la punta dell'iceberg di una Juventus che, secondo il giornalista Fabio Caressa, deve ancora crescere molto, soprattutto a livello dirigenziale. Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, l'opinionista ha analizzato il momento bianconero, sottolineando un dettaglio che, a suo dire, la dice lunga sulla nuova era del club. Caressa: una società che deve ancora crescere.

© Juventusnews24.com - Caressa “bacchetta” la Juve: «La società deve ancora crescere sotto questi punti di vista. In questi giorni c’è stato un segnale inequivocabile»