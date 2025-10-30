Caressa bacchetta la Juve | La società deve ancora crescere sotto questi punti di vista In questi giorni c’è stato un segnale inequivocabile
Caressa critica la gestione Juve: per il giornalista, le fughe di notizie sull’esonero di Tudor sono un segnale di inesperienza. Una crisi che non è solo di campo, ma anche di struttura. L’esonero di Igor Tudor e l’imminente arrivo di Luciano Spalletti sono solo la punta dell’iceberg di una Juventus che, secondo il giornalista Fabio Caressa, deve ancora crescere molto, soprattutto a livello dirigenziale. Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, l’opinionista ha analizzato il momento bianconero, sottolineando un dettaglio che, a suo dire, la dice lunga sulla nuova era del club. Caressa: una società che deve ancora crescere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
Juventus, Caressa: ‘Non capisco la gestione di Tudor sugli attaccanti’ - La Juventus sta attraversando un periodo particolare, segnato da una serie di risultati che hanno acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Come scrive it.blastingnews.com
Caressa: "Ko 1-0 a Madrid? La Juve non può accontentarsi" - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Lo riporta video.sky.it