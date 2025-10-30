Carcere un nuovo picco di affollamento | 610 detenuti per 319 posti
VIA GLENO. Raggiunto quasi il doppio della capienza. Don Tengattini: «I politici dovrebbero venire a vedere». Marchesi: «Numeri che non sono degni di un Paese civile». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Carcere, un nuovo picco di affollamento: 610 detenuti per 319 posti - Nuovo picco di sovraffollamento per il carcere di Bergamo. Scrive ecodibergamo.it