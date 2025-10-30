Carburante troppo caro a Malpensa l’allarme dei tour operator | Rincari anche per i viaggiatori

Malpensa (Varese), 30 ottobre 2025 – Astoi Confindustria Viaggi, l'associazione che rappresenta i tour operator a livello nazionale, lancia l'allarme sul fo rte aumento dei costi di approvvigionamento del carburante all'aeroporto di Malpensa. Dalla fine della pandemia, il costo applicato dall'aeroporto varesino ai vettori per la fornitura di jet fuel è cresciuto molto rispetto ad altri scali, come ad esempio Roma Fiumicino. Commenta il presidente di Astoi Confindustria Viaggi, Pier Ezhaya: "Il cherosene e tutto ciò che ruota attorno alla materia prima, quindi anche i costi di approvvigionamento, rappresentano in media circa un terzo dei costi di un vettore e sono quindi un fattore determinante per la definizione di una tariffa aerea. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Carburante troppo caro a Malpensa, l’allarme dei tour operator: “Rincari anche per i viaggiatori”

