Carabinieri il comandante della legione Sicilia in visita alla Compagnia di Licata

Agrigentonotizie.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il generale di brigata Ubaldo Del Monaco, comandante della legione carabinieriSicilia”, ha fatto visita alla Compagnia di Licata, dove è stato accolto dal capitano Marco Massimino e da una rappresentanza dei militari del Nucleo operativo e radiomobile, della centrale operativa e delle Stazioni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

