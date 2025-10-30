Carabinieri il comandante della legione Sicilia in visita alla Compagnia di Licata

Il generale di brigata Ubaldo Del Monaco, comandante della legione carabinieri “Sicilia”, ha fatto visita alla Compagnia di Licata, dove è stato accolto dal capitano Marco Massimino e da una rappresentanza dei militari del Nucleo operativo e radiomobile, della centrale operativa e delle Stazioni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

