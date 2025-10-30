Cara Milly Carlucci quanto cinismo nel tuo dolore | perché quelle parole sul lutto di Andrea Delogu?

Ci sono momenti in cui anche la televisione dovrebbe saper tacere. E non perché il dolore non debba essere condiviso, ma perché esistono silenzi che raccontano più di mille frasi ben confezionate. Le parole pronunciate da Milly Carlucci, nel collegamento con Vita in diretta, dopo la tragedia che ha colpito Andrea Delogu, hanno lasciato molti senza fiato. Non per la commozione, ma per quella sfumatura di distacco che, forse involontariamente, ha reso il dolore un pretesto per ribadire una regola di mestiere: “dobbiamo andare comunque in onda”. Era un discorso costruito con grazia, certo. Ma anche con una freddezza che strideva con la tragedia di cui si parlava. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Cara Milly Carlucci, quanto cinismo nel tuo dolore: perché quelle parole sul lutto di Andrea Delogu?

