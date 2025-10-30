Cappellini dei Dodgers prima fila entusiasmo a mille | ma la squadra di casa perde E i tifosi di Los Angeles sentenziano | I Sussex portano sfortuna!
M esse da parte le zucche di Halloween con i figli, Meghan e Harry si sono dati a guantoni e mazze da baseball, ormai maestri nel mescolare glamour, vita privata e una sana dose di polemica. L’ultima mossa? Una “romanticissima” serata di coppia al Dodger Stadium di Los Angeles, durante Gara 4 delle World Series di baseball. L’occasione era ideale per un ritratto da rotocalco: berretti coordinati, risate in tribuna e l’inevitabile video postato su Instagram. Peccato che l’idillio sportivo sia stato bruscamente interrotto da un fragoroso coro di fischi e dall’amara sconfitta della squadra di casa, i Los Angeles Dodgers. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Harry e Meghan avvistati al Game 4 del World Series alla partita tra Los Angeles Dodgers e Toronto Blue Jays. I Sussex, complici e sorridenti, hanno indossato cappellino sportivo d’ordinanza, look informale e si sono prestati anche alle foto dei fotografi. Seco - facebook.com Vai su Facebook