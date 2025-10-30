Caporalato a Barcellona Pozzo di Gotto Marchetta e Biondo respingono le accuse | Nessuno sfruttamento
Nessuna ammissione da parte dei due imprenditori arrestati per presunto caporalato: Maurizio Marchetta e Salvatore Biondo hanno respinto tutte le accuse nel corso dell’interrogatorio di garanzia davanti al giudice Giuseppe Caristia, fornendo la loro versione dei fatti denunciati dai lavoratori. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
