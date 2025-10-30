Capobianco ai ragazzi del De Luca | Studiate sognate e credete in voi stessi
Reduce dal bronzo conquistato agli Europei 2025 con la Nazionale femminile di basket e premiato come miglior allenatore del torneo, Andrea Capobianco è tornato nella "sua" Avellino per incontrare gli studenti del Liceo Artistico e Sportivo "De Luca". Ad accoglierlo, una platea gremita di ragazzi e docenti che lo hanno salutato con entusiasmo e affetto. Il tecnico irpino, oggi responsabile della formazione di tutti gli allenatori italiani, ha trasformato l'incontro in una vera lezione di vita, parlando di passione, sacrificio, impegno e responsabilità. "Solo chi compie il proprio dovere, ogni giorno, può costruire davvero il proprio futuro.
