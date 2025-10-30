Capo Verde per la prima volta ai Mondiali | la grande storia di una piccola nazione insulare
Capo Verde ha fatto la storia del calcio: la nazionale dell’isola si è qualificata per la prima volta ai Mondiali. Il successo non è solo per i giocatori, ma anche per un’intera nazione, la cui vita calcistica è stata a lungo quasi impercettibile nel continente. Ora tutti parlano di loro, e per una buona ragione. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
