Capitale della cultura Schifani riceve Cucinotta a Palazzo d' Orléans

Agrigentonotizie.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto oggi pomeriggio a Palazzo d'Orléans, a Palermo, la presidente del consiglio di amministrazione della fondazione Agrigento 2025, Maria Teresa Cucinotta. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

