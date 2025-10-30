Capitale della cultura Schifani riceve Cucinotta a Palazzo d' Orléans

Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto oggi pomeriggio a Palazzo d'Orléans, a Palermo, la presidente del consiglio di amministrazione della fondazione Agrigento 2025, Maria Teresa Cucinotta. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

