Sui giornali c'è l'attesa dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. "E l'incontro è avvenuto, tra le 3 e le 5 italiane. I due leader hanno fatto sapere che il clima era positivo ed è stato fatto filtrare un consenso di base. Il segnale è di distensione, si tratta di capire se solo di facciata", riflette Daniele Capezzone aprendo la sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi. A dominare intanto è il no della Corte dei Conti al Ponte sullo Stretto. "Naturalmente governo e Parlamento hanno la possibilità per fortuna di aggirare lo stop altrimenti saremmo davvero sotto la dittatura delle toghe - sottolinea il direttore editoriale di Libero -.

Capezzone, "Meloni, il Ponte e la dittatura delle toghe"