Capaccio strappo nell' opposizione | Simona Corradino rompe con i suoi consiglieri
Si consuma la rottura politica all'interno della coalizione civica che alle elezioni di maggio 2025 aveva sostenuto Simona Corradino. È la stessa ex candidata sindaco ad annunciare, con una nota stampa, la separazione dai tre consiglieri eletti nelle liste "con Simona Corradino Sindaco": Luigi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
