Sei primo in Liga dopo 10 giornate con tanto di ultimo successo nel Clasico contro il Barcellona, che ti ha lanciato a +5 proprio sui Blaugrana. Sei primo in Champions League insieme a Arsenal, Inter, Bayern e Psg. Tutto farebbe pensare che tale successo è merito di uno spirito di squadra e di un gruppo sempre più affidato tra calciatori e allenatore. E invece vi sbagliate di grosso, perché il neo-tecnico del Real Madrid, Xabi Alonso, è tutt’altro che apprezzato in casa Blancos. Xabi Alonso è l’opposto di Carlo Ancelotti: i Merengues non sono convinti. A riportarlo è The Athletic, secondo cui l’allenatore spagnolo avrebbe più “nemici” che amici in casa Real. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Caos Real Madrid, spogliatoio in subbuglio: Xabi Alonso in discussione e un big in partenza