Cantieri della fognatura fermi avviata la procedura sostitutiva per pagare gli operai della Manelli

Un passo avanti verso il pagamento degli stipendi di settembre degli operai della Manelli, l'azienda impegnata in tre cantieri strategici per la città di Palermo: la fognatura di Cruillas, il collettore emissario sud orientale e la fermata Lazio del Passante ferroviario. L'ufficio della struttura. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondisci con queste news

? : il 23 ottobre i lavoratori della Manelli S.p.A. hanno scioperato nei cantieri di Palermo (collettore fognario sud est, fognatura di Cruillas e stazione Lazio del passante ferroviario). È inaccettabile che chi lavora ne - facebook.com Vai su Facebook

Nuova fognatura e fibra ottica. Sarà un novembre di cantieri . E parte la pulizia dei tombini dlvr.it/TNrx9Z ? $Carmignano - X Vai su X

"Con noi partiti cantieri fermi da 25 anni" - L’assessore ai lavori pubblici, Andrea Sanguigni, rivendica il lavoro svolto: "Dal Ballarin a piazza San Pio X, l’impegno è massimo" C’è chi misura il potere con le parole, e chi con le opere. Secondo ilrestodelcarlino.it

Roma, da lunedì altri due mesi di caos: tram fermi e cantieri stradali - È iniziato il conto alla rovescia verso quello che ha tutta l’aria di essere l’ennesimo, lungo sconvolgimento della viabilità targato Roma Capitale. Si legge su iltempo.it