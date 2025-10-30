Cantieri del tram | domani riapre un tratto di via San Felice

Bolognatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con un giorno di anticipo rispetto alla tabella di marcia, nella giornata di domani, venerdì 31 ottobre, riaprirà un tratto di via San Felice, interessata dai cantieri del tram della Linea rossa. Si tratta della sezione che va da via della Grada a via dell’Abbadia.La circolazione, scrive il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

