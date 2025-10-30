Cantiere via Fiorentina stanziato un altro milione e 600mila euro Tutte le variazioni al bilancio

Fin dalla commissione bilancio di alcuni giorni fa è rimbalzata la notizia di un ulteriore stanziamento di 1 milione e 600mila e spiccioli per il cantiere di via Fiorentina. Un'ulteriore cifra che fa balzare il costo del progetto ben sopra i 13 milioni di euro. Oggi l'assessore Merelli lo ha. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Arezzo, il cantiere di via Fiorentina non si ferma per la Città del Natale - “Si va avanti secondo la tabella di marcia”, sottolinea l’assessore Marco Sacchetti che ieri ha fatto un nuovo sopralluogo p ... Da corrierediarezzo.it

Cimitero. Cantiere da 305mila euro - Con uno stanziamento di 305 mila euro da fondi interamente comunali, iniziano i lavori al cimitero comunale di Santallemura ... Si legge su msn.com

Asfaltature, cambia la viabilità. Da lunedì aperto il cantiere tra via Fiorentina e viale Sclavo - Considerando che quello delle "buche nelle strade" è uno degli argomenti di polemica più frequenti contro i Comuni di ogni latitudine, spicca l’ampio piano di asfaltature realizzato e messo in ... Da lanazione.it