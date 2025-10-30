Cantiere infinito ai giardini Diaz | La destra scappa dal confronto

Ilrestodelcarlino.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La maggioranza continua a rinviare il dibattito sui giardini Diaz ancora chiusi, e il restyling è più adatto ad un centro commerciale che a un parco storico ". Stefania Monteverde e Alberto Cicarè hanno chiesto all’amministrazione, nello scorso consiglio comunale, un confronto con i cittadini per discutere dei giardini, ma "l’assessore Paolo Renna non si presenta, il sindaco lascia il consiglio in anticipo e il capogruppo di FdI, Pierfrancesco Castiglioni, chiede di rimandare alla prossima volta. E tutta la maggioranza vota il rinvio, dopo neanche un paio d’ore di consiglio. Tipico di questa destra – evidenziano i consiglieri di Macerata Bene Comune e Strada Comune – sottrarsi al confronto, scappare dalla responsabilità del dibattito pubblico e fare propaganda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

