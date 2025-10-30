Cantiere del Pardo | Pardo 43 l’evoluzione della specie

Era il 2017. Cantiere del Pardo presentava al mondo il primo Pardo 43. Il successo? Immediato, strabiliante: 300 unità vendute in poco tempo. Sulla scia di questo trionfo, a sette anni di distanza, è scesa in acqua un’evoluzione di questo walkaround coerente con gli stilemi del cantiere, ma ovviamente rivista. Ecco le parole di Marcello Veronesi, Ceo del brand di Forlì: «Il nuovo Pardo 43 rimane fedele alle sue linee iconiche, ma affina innumerevoli dettagli e introduce soluzioni di design inedite. Un passo strategico che rafforza il nostro Dna e anticipa le aspettative degli armatori di domani». 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Cantiere del Pardo: Pardo 43, l’evoluzione della specie

