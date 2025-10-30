Canottaggio Limite d’oro L’Ala e Carboncini tricolore
Ancora un titolo italiano per la Canottieri Limite. A conquistarlo sono stati Mattia Carboncini e Matteo L’Ala ai campionati nazionali di Gran Fondo sui 6mila metri, andati in scena sul Canale dei Navicelli di Pisa che da quest’anno ospita le specialità in barca corta. I due biancazzurri hanno infatti prevalso nel Due senza Under 17, centrando la loro terza medaglia d’oro tricolore in questa stagione: prima di loro soltanto altri quattro atleti limitesi sono riusciti nell’impresa. Bronzo invece per il limitese Cesare Borlenghi, ottenuto sul Due senza Under 23 della Canottieri Sampierdarenesi. Ecco comunque tutti i risultati dei portacolori della Canottieri Limite, a partire dall’Under 17 femminile dove nel Due senza Emma Luchetti e Rebecca Lensi si sono piazzate ottave, mentre le compagne di squadra Irene Coresti e Giorgia Piroddi hanno chiuso in tredicesima posizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
