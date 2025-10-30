Canoni d' affitto nei centri commerciali la sentenza del Cga | Lo studio d' impatto è vincolante

Palermotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I centri commerciali siciliani che non rispetteranno i canoni di locazione indicati nel cosiddetto studio di impatto, requisito essenziale per ottenere l'autorizzazione ad aprire, rischieranno la revoca della concessione stessa. Lo ha stabilito il Consiglio di giustizia amministrativa per la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

