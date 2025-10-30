Canalone la cabinovia prende forma | Ma non sarà pronta per la stagione

Procede il cantiere della nuova cabinovia Frontignano-Cornaccione (1.350 metri-1.909 metri) a Ussita. La fine dei lavori è prevista entro dicembre, ma l’impianto non entrerà subito in funzione. "Considerando i tempi per tutte le autorizzazioni necessarie, non potrà essere utilizzata prima della stagione invernale del prossimo anno", spiega il sindaco Silvia Bernardini. L’impianto di risalita è composto da capienti cabine di 10 posti per un numero totale di 49 veicoli. La potenzialità massima di trasporto è di 1.200 persone l’ora con un potenziamento fino a 1.800 persone l’ora, il tempo di percorrenza è di 7 minuti e 35 secondi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Canalone, la cabinovia prende forma: "Ma non sarà pronta per la stagione"

Argomenti simili trattati di recente

Arrivo a Monte della nuova Cabinovia Frontignano 1350 - Malghe del Cornaccione 1908 mslm montata! Vai su Facebook

Canalone, la cabinovia prende forma: "Ma non sarà pronta per la stagione" - La fine dei lavori è prevista entro dicembre, ma l’impianto non entrerà subito in funzione. Si legge su msn.com

La nuova cabinovia Frontignano-Cornaccione prende forma: interviene un elicottero speciale - Cornaccione: ieri sono stati montati i primi sei sostegni, trasportati da uno speciale elicottero (Superpuma) che ha ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Monte Prata cambia volto, la nuova cabinovia di Frotignano prende forma mentre si lavora alla seggiovia di Castelsantangelo - E se l’attenzione è tutta concentrata su Frontignano, dove stanno avanzando i lavori della nuova cabinovia con i primi piloni ormai ... Si legge su corriereadriatico.it