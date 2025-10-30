Canale 5 continua a credere nei reality nonostante Grande Fratello stia andando in onda nell’indifferenza quasi generale. L’edizione nip, quella dei 25 anni dal debutto e del ritorno alle origini, si sta rivelando un buco nell’acqua. Ascolti mediocri del serale su Canale 5, le strisce daytime tra l’ammiraglia e Italia 1 si sono rivelate una zavorra per il palinsesto, per non parlare di Mediaset Extra, seguita giusto da parenti e amici degli inquilini della casa. Ora arriva il doppio appuntamento, lunedì e giovedì, per ottimizzare un investimento che è senza dubbio importante e, diciamolo, i target e l’appeal, pur bassi che siano, sono migliori delle serie turche e Publitalia lo sa bene. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - CANALE 5: STAFFETTA GRANDE FRATELLO, ISOLA DEI FAMOSI E GRANDE FRATELLO VIP