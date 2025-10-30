Campli in lutto Rosanna Pigliacampo travolta e uccisa da un’auto pirata | 25enne si costituisce

La tragedia sulla statale 80: morta volontaria 58enne della Protezione Civile. Una vita spezzata all’improvviso, lungo un tratto di strada che percorreva spesso. Rosanna Pigliacampo, 58 anni, originaria di Campli (Teramo) e volontaria di Protezione Civile, è morta dopo essere stata travolta da un’auto mentre attraversava la statale 80 Teramo-Giulianova, nei pressi di Bellante Stazione. L’impatto è stato violentissimo: la donna è morta sul colpo. Il conducente, invece, si è dato alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso. Quando i soccorsi del 118 sono arrivati sul posto, per Rosanna non c’era ormai più nulla da fare. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Campli in lutto, Rosanna Pigliacampo travolta e uccisa da un’auto pirata: 25enne si costituisce

