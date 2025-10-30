Campionato Il Pontedera chiama i tifosi | Domenica partita vitale

Grazie al blitz conquistato nell’ultimo turno contro la Juventus Under 23, il Pontedera, se il campionato finisse oggi, sarebbe salvo con i suoi 11 punti e il sestultimo posto in graduatoria. La sfida di domenica con il Perugia è un vero e proprio scontro salvezza e per questo Simone Millozzi, presidente del Pontedera, al sito ufficiale del club ha lanciato il seguente messaggio: "Domenica pomeriggio, contro il Perugia, ci attende una partita di vitale importanza, una di quelle sfide che vanno oltre i novanta minuti di gioco. È una sfida che parla di orgoglio, di appartenenza, di amore per la nostra città e per questi colori che ci rappresentano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

