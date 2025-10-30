Campionaria OktoBerg Fest e letture | cosa fare stasera a Bergamo e provincia
La Fiera Campionaria alla PromoBerg, l’OktoBerg Fest al Piazzale degli Alpini, “Söcafest” a Palazzago, cineforum a Nembro, Fiato ai libri a Seriate, Molte Fedi alla chiesa di Ognissanti a Bergamo, il gruppo di lettura a Bagnatica e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 30 ottobre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 2 novembre alla PromoBerg, a Bergamo, torna la “Fiera Campionaria”. Un appuntamento che da quasi mezzo secolo racconta il volto produttivo, artigianale e commerciale della città, confermandosi come la fiera popolare più importante del territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
