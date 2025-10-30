Campi Flegrei gli smartphone dei cittadini possono diventare fondamentali | lo studio

Napolitoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'impatto di un terremoto sulle persone e sugli edifici dipende non solo dalle caratteristiche del terremoto stesso (magnitudo, profondità, etc.), ma anche dalla geologia locale che contribuisce ai cosiddetti “effetti di sito”. La mappatura degli effetti di sito ad alta risoluzione spaziale in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

campi flegrei smartphone cittadiniGli smartphone diventano sensori sismici: lo studio dell’Università di Bergamo per l’allerta dei terremoti - L’approccio si basa su Earthquake Network, un'iniziativa di citizen science lanciata nel 2013 da Francesco Finazzi ... Secondo msn.com

campi flegrei smartphone cittadiniCampi Flegrei, terremoto di magnitudo 3.1 e nuovo sciame sismico: il comunicato urgente - Il comune di Pozzuoli ha diffuso un comunicato ufficiale rivolto ai cittadini ... Lo riporta notizie.it

RICERCA, BERGAMO: TRASFORMARE GLI SMARTPHONE IN SENSORI SISMICI (3) - 000 persone esposte ad alto rischio vulcanico e sismico, ha fornito il banco di prova perfetto. 9colonne.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Campi Flegrei Smartphone Cittadini