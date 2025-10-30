Campagne elettorali Usa è il tempo degli influencer
Nell’era dei social media e dei personalizzati, la politica Usa sta vivendo una trasformazione sempre meno silenziosa e sempre più profonda: da tempo l’ago della bilancia non è più . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Argomenti simili trattati di recente
Come in molte campagne elettorali europee, il costo dell'immigrazione è stato un tema caldo in vista del voto nei Paesi Bassi, con molte cifre gonfiate che sono state diffuse dai media e online ? https://l.euronews.com/Ry1p Vai su Facebook
Sheinbaum, 'in Usa non si usi il Messico in campagna elettorale' - In vista delle prossime elezioni negli Stati Uniti, la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha chiesto ai futuri candidati alla carica di governatore statale di non utilizzare il nome del Paese ... Da ansa.it