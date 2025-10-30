cambio al vertice della questura di fermo al posto di di clemente arriva ferraro

Fermo, 30 ottobre 2025 - Cambio al vertice della questura: Luigi Di Clemente dall’1 dicembre si insedierà a capo della polizia di Pavia, lasciando il testimone ad Eugenio Ferraro, in arrivo da Brindisi. Di Clemente, 60 anni, molisano, era approdato a Fermo, a fine giugno del 2023, proveniva da Genova, dove aveva coperto la funzione di vicario del questore. Un super poliziotto di lunga esperienza che conosce molto bene le Marche. Dal 2019 al 2021 ha lavorato ad Ancona come vicario del questore. In precedenza, nel corso della sua lunga carriera, aveva ricoperto incarichi alla Criminalpol e nelle squadre mobili di Campobasso, Agrigento e sempre ad Ancona, dove peraltro aveva lavorato a casi molto complessi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

