Cambiaso strappa applausi dopo Juve Udinese i giornali | Si rivede quel giocatore che era scomparso La pagella del jolly bianconero
Cambiaso strappa applausi, prestazione da 6,5 contro l’Udinese: equilibrio, superiorità e l’assist per Gatti, si è rivisto il giocatore di inizio stagione. Era uno degli uomini più attesi, chiamato a una reazione dopo le prestazioni opache e confuse viste tra Como e Madrid. E la risposta è arrivata, forte e chiara. Nella delicatissima vittoria per 3-1 contro l’ Udinese, Andrea Cambiaso è tornato a essere il giocatore totale e intelligente che aveva conquistato la Juventus e la Nazionale. Schierato a sorpresa sulla fascia destra da Massimo Brambilla, l’esterno azzurro ha offerto una prova di altissimo livello, premiata con un ottimo 6,5 in pagella da La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Serie C femminile Amatori Savona 51 Ardita 40 (9-4, 15-11, 15-12, 12-13) Amatori: Pesce 2, Gatto 2, Franchello 11, Preci 8, Guidetti 17, Cambiaso 2, Cignoni, Ghigliotto 8, Roncallo, Raineri. All. Gatto Ardita: Daneri 4, Pieri 7, Valle 3, Pezzolo 2, Ferretti 7, Moro - facebook.com Vai su Facebook
Cambiaso e la differenza da Motta: "Juve, ora di più". Nuovo Kalulu: "Tra due mesi..." - Milan, dopo cinque pareggi consecutivi per la squadra guidata da Igor Tudor. Segnala tuttosport.com
Juve, Agresti: 'Fuori luogo che Cambiaso parli di entusiasmo dopo 5 pareggi di fila' - Nelle scorse ore, il giornalista Romeo Agresti ha pubblicato un video su YouTube nel quale critica le parole dette nel post- Da it.blastingnews.com