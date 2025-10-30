Cambiaso strappa applausi dopo Juve Udinese i giornali | Si rivede quel giocatore che era scomparso La pagella del jolly bianconero

Cambiaso strappa applausi, prestazione da 6,5 contro l’Udinese: equilibrio, superiorità e l’assist per Gatti, si è rivisto il giocatore di inizio stagione. Era uno degli uomini più attesi, chiamato a una reazione dopo le prestazioni opache e confuse viste tra Como e Madrid. E la risposta è arrivata, forte e chiara. Nella delicatissima vittoria per 3-1 contro l’ Udinese,  Andrea Cambiaso  è tornato a essere il giocatore totale e intelligente che aveva conquistato la  Juventus  e la Nazionale. Schierato a sorpresa sulla fascia destra da  Massimo Brambilla, l’esterno azzurro ha offerto una prova di altissimo livello, premiata con un ottimo 6,5 in pagella da  La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

